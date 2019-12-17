Скачать
Вторник, 17.12.2019
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
Зозуля намерен выйти на публику
Зозуля намерен выйти на публику
Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов
Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов

Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну

Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ.

Одним из вариантов реинтеграции в общество людей, прошедших АТО, может быть привлечение их в силы территориальной обороны, допускает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которым надо работать, коммуницировать", - сказал Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы украинской спецслужбы, эти люди должны стать "кадровым резервом для изменений страны".

"Они имеют свое ценностное видение того, что происходит в Украине. Они должны быть активно задействованы в жизни общества. Мне кажется, что те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну. Или как минимум такая вероятность намного ниже", - отметил Баканов.

Нужен ли закон об "уголовке" за фейки: мнение главы СБУ

В этом контексте глава СБУ сообщил: "Сегодня обсуждаются и нарабатываются всевозможные варианты законопроектов, которые бы позволили этих людей интегрировать, возможно, и в силы территориальной обороны".

Также Баканов подчеркнул, что люди, прошедшие боевые действия, должны получать всяческую поддержку, в том числе психологическую. "Безусловно, они должны быть интегрированы снова в общество. Мировая практика говорит о том, что психологическая травма у таких людей однозначно есть", - сказал глава СБУ.

"Наше отражение в зеркале": Баканов упрекнул политиков в "подкармливании" Джокера

В целом, по мнению руководителя украинской спецслужбы, этот вопрос требует глубокого обсуждения и ресурсов, а к поиску верных решений должны подключиться министерства, ведомства, эксперты и общественность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, ВСУ, АТО, Добровольческие батальоны, ООС, Иван Баканов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
04 День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня
05 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крахмал, медизделия, макулатура: Россия расширила санкции против Украины
Россия расширила санкции против Украины
Убийство сына депутата Соболева: следствие установило организатора
Установлен организатор убийства сына Соболева
&quot;Еще один барьер&quot;: в ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
В ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь