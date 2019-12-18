У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Имя Захарий произошло от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху), что означает "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "вспомянутый Господом", "памятный Господу", "помнящий Господа".

Имя Захар – это форма имени Захарий, Захария. В современности более распространенной формой стало имя Захар, а не полное его имя. Среди мусульман употребляются тождественные мужские имена Закир и Закария, а женское будет звучать как Закира.

Захар – добродушный, уступчивый, внимательный и заботливый по отношению к близким мужчина. Он очень сентиментален и обожает смотреть фильмы о любви. Захар не знает, что такое корысть, он отзывчив и готов в любой момент прийти на помощь. Характеру Захара не хватает твердости и настойчивости, из-за чего его добротой часто пользуются окружающие. Захар обожает природу, если у него будет возможность купить землю, он обязательно ею воспользуется и займется выращиванием плодовых деревьев. У Захара будет спокойная и ровная жизнь, без особых потрясений.

Женщины очень тянутся к Захару благодаря его сочувствию и отзывчивости. Супругой Захара часто становится брошенная кем-то женщина, получившая в отношениях с Захаром нужное утешение и сочувствие. Женится этот мужчина, как правило, в поздние годы, часто у его избранницы уже имеется ребенок. К сожалению, добродушие и мягкость Захара, как правило, приводят к тому, что супруга занимает в семье главенствующую позицию. В этом случае необходимо, чтобы жена Захара проявляла тактичность в общении с супругом, иначе она может нанести травму этому чувствительному мужчине. Захар любит заниматься домом, в выходной день его можно увидеть за уборкой жилища. Он никогда не изменит своей супруге.

Захар чаще всего имеет детей мужского пола. Работая по дому, он привлекает к этому детей, считая, что лучше всего воспитывает человека именно работа. Учеба детей Захара будет находиться под постоянным его контролем, он всегда ходит на родительские собрания.

Захар – общительный человек, с удовольствием приглашает в гости и своих друзей, и просто случайных знакомых. Захар поддерживает хорошие отношения с соседями. Разозлить этого мужчину крайне сложно, и, если такое произойдет, вскоре злость сменится спокойствием и даже неловкостью. Настоящим другом Захара станет тот, кто не только получает помощь, но и сам в любой момент может ее оказать.

Поздравления

Захар, спешу тебя поздравить,

Тебе хочу я пожелать,

Успеха, радости, везенья,

Перед судьбой не пасовать.

Желаю, чтоб с тобою рядом,

Были верные друзья,

Поддержки близких и здоровья,

И не сдавайся никогда!

Самый смелый, умный, сильный,

Есть в тебе талант и дар,

Мы сейчас хотим поздравить

От души тебя, Захар,

Оставайся ты и дальше

Честным, добрым, не болей,

Береги себя и близких,

Не теряй своих друзей!

Захар не сахар, он мужчина,

Его поздравить есть причина.

Из спички плотик смастерит,

Полетом мысли поразит.

Так широка его натура,

Хватает и семье и другу.

Не буду больше утомлять,

Прошу мой поздравок принять.

Жизнь пусть платит по заслугам

Только щедрый гонорар.

Оставайся верным другом,

Несравненный наш Захар.

Счастья мы тебе желаем,

Будет все пусть лишь на "пять",

Силы будут и желание

Необъятное обнять.

Захару я желаю много ласки,

Будь женщинами окружен всегда.

Пускай не будет в жизни серой краски,

Здоровья крепкого желаю я.

Не унывая путешествуй жизнью,

Знакомых новых находи.

Печали все пусть разбегутся,

Мечту желанную зажги.

Захар, ты внимателен к людям

И любишь гостей принимать,

Умеешь и в сереньких буднях

Всегда позитив отыскать!

Так пусть настроение будет

Всегда лишь с отметкою пять,

Удача тебя вмиг полюбит

И будет все блага давать!

Прекрасный человек — Захар,

Ты в стольких передрягах побывал!

Пусть будут будни без забот,

Улыбки, радость — круглый год.

Ты тот, кто выручит всегда,

Какая б не пришла беда.

Я очень рад, что мы друзья,

Ты мне родной, моя семья!

Тебя я хочу поздравить, Захар,

Пусть в сердце любви пылает пожар,

Душа от любви твоя пусть поет,

И крылья тебе для полета дает.

Пусть искренней будет она и взаимной,

Тебя согревает ночью пусть зимней,

Желаю с любовью по жизни идти

И счастье свое встретить в пути.

Захар, подумай ты о том,

Как ты прекрасен в этот праздник,

И поздравок наш пусть потом

Останется прекрасней разных

Других подобных поздравков,

Ведь для тебя мы — как родные.

И много можно еще слов

Хороших про тебя сказать отныне.

Захар, сегодня праздник твой,

И удивить тебя хотим,

Наш поздравок, пусть небольшой,

Мы рассказать тебе спешим.

Ты будь таким же, как сейчас,

И, важно, ты не падай духом,

Пускай твой точный, зоркий глаз

Всегда опасность разглядит в округе.