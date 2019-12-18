Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло

Новости Украины:Погода в Украине в среду, 18 декабря, будет в дальнейшем не по-зимнему теплой и солнечной.

В среду, 18 декабря, в Украине ночью и утром ожидается туман, температура днем 9-14° тепла, Прикарпатье прогреет до +17°. Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"18 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1- 6° тепла, днем 9-14° тепла, на Прикарпатье до 17°, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях 5-8° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 18 декабря облачно, однако без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

В Киевской области также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды на 18 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 18 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 6... + 8

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +10...+12

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +12...+14

19 декабря в южной части Украины и в Карпатах, 20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге и западе страны до 12°; 20 декабря в северных, центральных и восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и Киевской области 19-20 декабря переменная облачность. Без осадков. 20 декабря ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; 20 декабря ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 19 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua

21 декабря в Украине без осадков, лишь днем в южных, местами центральных и восточных областях небольшой дождь. 22 декабря небольшие, в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки преимущественно в виде дождя; ночью в северных областях без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-8° тепла, на юге страны ночью (22 декабря и на Закарпатье) 2-8° тепла, днем 6-12°.

21-22 декабря в Киеве и столичной области без осадков, лишь днем 22 декабря небольшой дождь. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 21 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомни, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега. Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами. В январе и феврале в Украине будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными.