Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания

Новости Украины:Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю, поскольку считает его предвзятым.

Один из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыкант Андрей Антоненко - отказался давать показания следствию. Об этом сообщает группа его адвокатов.

По информации защитников, Антоненко до сих пор находится в изоляторе временного содержания и не признает собственной вины.

"Вчера следователь пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (т. е. отказаться давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников).

Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении. Как отмечают адвокаты, в дальнейшем фигурант будет свидетельствовать, но "только когда убедится в беспристрастности следствия". Напомним, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

По версии следствия, именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета. Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.