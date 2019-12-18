Скачать
Среда, 18.12.2019
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика
Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря

СБУ на протяжении года разоблачила 17 шпионов

СБУ на протяжении года разоблачила 17 шпионов
10:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:СБУ в течение года разоблачила 17 иностранных агентов и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в 2019 году раскрыла проникновение 17 агентов и шпионов иностранных государств, а также локализировала 67 попыток завладения военными секретами, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники регулярно противодействуют агентурном проникновению в Вооруженные силы и со стороны иностранных спецслужб. С начала этого года Службой: зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом; выдворен 21 иностранец; пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых - действующие и бывшие военнослужащие ВСУ", - сказано в сообщении.

Так, в 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Среди них за преступления: против основ национальной и общественной безопасности - 192; в сфере охраны государственной тайны и служебной информации - 9; сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения - 128; сфере хозяйственной деятельности – 96.

Реформа СБУ: ЕС не скрывает разочарования

Отмечается, что с начала года сообщено о подозрениях 119 лицам, а в суд направлено более 100 производств. Так, были осуждены 43 человека, в том числе 2 - за государственную измену, 16 - за терроризм.

"Кроме того, за год раскрыто 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков", - подчеркнули в ведомстве.

Также в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ предупредила убытки государства на 17 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Террористы, Шпионы, Секретные агенты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
04 "Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Что делать, если оплатили коммуналку до начисления субсидий
Перепись населения Украины: кого, когда и как будут &quot;считать&quot;
Перепись населения: как будут "считать" украинцев
Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь