Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам

Новости Украины:С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта.

Кабинет министров Украины ввел с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией на основании заграничного паспорта.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил премьер.

Напомним, об эти намерениях МИД Украины впервые сообщал в начале декабря. Это связано с тем, что внутренний паспорт-"книжечка" и свидетельство о рождении имеет низкую степень защиты, их легко подделать.

В нынешних правилах безвизового въезда в Россию украинцы могут предъявить такие документы: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проездной документ ребенка, паспорт гражданина Украины.

В 2016 году в Раде предложили прекратить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Россией.