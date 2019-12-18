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Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
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Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам

Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта.

Кабинет министров Украины ввел с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией на основании заграничного паспорта.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил премьер.

Напомним, об эти намерениях МИД Украины впервые сообщал в начале декабря. Это связано с тем, что внутренний паспорт-"книжечка" и свидетельство о рождении имеет низкую степень защиты, их легко подделать.

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В нынешних правилах безвизового въезда в Россию украинцы могут предъявить такие документы: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проездной документ ребенка, паспорт гражданина Украины.

В 2016 году в Раде предложили прекратить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Россией.

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Все по теме:

Россия, Виза, Кабмин, ГПСУ, Загранпаспорт, Алексей Гончарук.
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