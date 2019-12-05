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Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту

Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту
13:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:С 1 марта 2020 года в Украине могут отменить норму, которая позволяла гражданам страны пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Кабинет министров с 1 марта 2020 года может отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Об этом сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, "правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении".

Погорельцев пояснил, что проектом постановления Кабмина предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ в период 1997 и 2011 годов, заключенных еще до начала российской агрессии.

Он уточнил, что этими положениями определен перечень документов, по которым граждане Украины имеют право пересекать границу с Россией, и это, среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

"Законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" четко определены документы, которые дают право гражданину Украины на въезд или выезд из Украины. Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину). В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", - подчеркнул Погорельцев.

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Также он напомнил, что использование внутреннего паспорта и свидетельства о рождении (для детей до 16 лет) предусмотрено положениями соглашения между правительствами Украины и РФ об условиях безвизовых поездок граждан от 16 января 1997 года.

Как сказал Погорельцев, перечисленные документы указаны и в положениях Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством России о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов двух стран от 18 октября 2011 года. Погорельцев объяснил, почему возникла необходимость внесения изменений в эти соглашения.

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Ссылаясь на данные Администрации Государственной пограничной службы Украины, он отметил, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.

"Во-первых, свидетельство о рождении ребенка не подтверждает принадлежность к гражданству Украины и не содержит фотографии его владельца, что делает невозможным идентификацию ребенка на основании этого документа, а также создает угрозу незаконного вывоза этого ребенка.

Во-вторых, как внутренний паспорт, так и свидетельство о рождении не содержат информацию о личности латиницей, что тем самым делает невозможным проведение проверки этого лица на наличие возможных ограничений на пересечение государственной границы согласно базам компетентных органов Украины и Интерпола, а также не позволяет автоматически считать информацию с этих документов при прохождении пограничного контроля.

В-третьих, паспорт гражданина Украины в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с измененной фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку", - подчеркнул Погорельцев.

Также он объяснил, как принятие постановления отразится на украинских гражданах. По словам Погорельцева, "существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней неадекватный угрозам национальной безопасности Украины".

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"Поэтому этот вопрос актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов прежде всего граждан Украины, путешествующих в и из РФ. В свою очередь, отсрочка даты начала применения постановления до 1 марта следующего года является необходимой для проведения надлежащей информационно-разъяснительной работы и своевременного документирования загранпаспортами всех граждан Украины", - сказал Погорельцев.

Кроме того, он объяснил, каким образом смогут оформить загранпаспорт граждане Украины, находящиеся в России.

"В случае временного или постоянного пребывания на территории Российской Федерации граждане Украины могут обратиться с ходатайством об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в Посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске, в зависимости от места жительства. По состоянию на данный момент таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины, которые оформили в наших учреждениях на территории России биометрические загранпаспорта ", - заявил Погорельцев.

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Россия, Кабмин, Паспорт, МИД Украины, ГПСУ.
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