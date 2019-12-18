Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Потерянные инвестиции: РФ должна "Укрнафте" 44 миллиона долларов

Потерянные инвестиции: РФ должна "Укрнафте" 44 миллиона долларов
13:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Верховный суд Швейцарии отказал Российской стороне в удовлетворении заявление об отмене решения арбитражного суда.

Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО "Укрнафта".

Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба Укрнафты.

"12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым. В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда. 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в украинской компании, Верховный суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить Укрнафте тысяч швейцарских франков судебных расходов.

Генассамблея ООН сегодня будет голосовать за резолюцию по правам человека в Крыму

Отмечается, что Укрнафта рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения.

Сообщается также, что решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции", - отметили в компании.

Там также напомнили, что решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 года совершили силовой захват административного офиса и автозаправочных станций Укрнафты в АР Крым, после чего инвестиции Укрнафты были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

В Укрнафте отметили, что ранее Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование Российской Федерации об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ПАО "Укрнафта" и Российской Федерацией.

После захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила Укрнафту прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

Швейцария продлила заморозку активов Януковича

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общей добыче нефти с газовым конденсатом в нашей стране в 2018 году составила 63,6%, в общей добыче газа - 5,5%. По состоянию на 1 января 2019 года Укрнафта владеет 85 специальными разрешениями на добычу (промышленную разработку месторождений) углеводородов.

Нафтогаз Украины контролирует 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% акций. С 2003 года группа "Приват" осуществляет операционное управление ПАО "Укрнафта".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Швейцария, Компенсация, РФ, Суд Швейцарии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь