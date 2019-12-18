Потерянные инвестиции: РФ должна "Укрнафте" 44 миллиона долларов

Новости Украины:Верховный суд Швейцарии отказал Российской стороне в удовлетворении заявление об отмене решения арбитражного суда.

Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО "Укрнафта".

Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба Укрнафты.

"12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым. В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда. 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в украинской компании, Верховный суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить Укрнафте тысяч швейцарских франков судебных расходов.

Отмечается, что Укрнафта рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения.

Сообщается также, что решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции", - отметили в компании.

Там также напомнили, что решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 года совершили силовой захват административного офиса и автозаправочных станций Укрнафты в АР Крым, после чего инвестиции Укрнафты были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

В Укрнафте отметили, что ранее Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование Российской Федерации об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ПАО "Укрнафта" и Российской Федерацией.

После захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила Укрнафту прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общей добыче нефти с газовым конденсатом в нашей стране в 2018 году составила 63,6%, в общей добыче газа - 5,5%. По состоянию на 1 января 2019 года Укрнафта владеет 85 специальными разрешениями на добычу (промышленную разработку месторождений) углеводородов.

Нафтогаз Украины контролирует 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% акций. С 2003 года группа "Приват" осуществляет операционное управление ПАО "Укрнафта".