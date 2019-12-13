Швейцария продлила заморозку активов Януковича

Новости Украины:В прошлый раз Швейцария на год продолжала замораживание активов Януковича.

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков.

Об этом говорится в сообщении Посольства Швейцарии в Украине в микроблоге Twitter.

"Сегодня Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить на один год предупредительное замораживание активов отстраненного президента Януковича и его окружения (в размере 70 млн швейцарских франков)", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что цель этого решения - поддержать правовую взаимопомощь между Швейцарией и Украиной.

Как сообщалось ранее, в феврале 2014 года Федеральный Совет (правительство) Швейцарии решил заморозить счета около 20 человек в банках Конфедерации, в частности Януковича и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и других членов бывшего украинского правительства.

В прошлый раз Швейцария на год продлевала замораживание активов Януковича и лиц из его окружения 20 декабря 2018 года.

Швейцария ожидает судебных решений в отношении представителей режима Януковича для ускорения возврата украденных активов. 15 декабря 2016 года посол Швейцарской Конфедерации в Украине Гийом Шойрер подчеркивал, что возвращение в Украину активов бывшего президента Виктора Януковича без судебных решений об установлении их незаконного происхождения маловероятно.

Напомним, Верховный суд Великобритании завершил очередные слушания в рамках судебного процесса между Россией и Украиной относительно так называемого "кредита Януковича" объемом 3 млрд долл. и отложил вынесение решения на 2020 год.