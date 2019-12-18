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Экс-нардепа Пашинского выпустили из-под стражи

Экс-нардепа Пашинского выпустили из-под стражи
17:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пашинскому сменили меру пресечения на домашний арест.

Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, и поместил под круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение суд вынес на заседании в среду, удовлетворив ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура.

"Апелляционную жалобу защитника Федура удовлетворить частично… Постановление следственного Печерского районного суда Киева… продлить содержание под стражей… Пашинского Сергея Владимировича… до 29 января 2020 года отменить", - объявил председательствующий судья решение суда.

"Применить к подозреваемому в уголовном производстве… Пашинскому Сергею Владимировичу… меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать ему дом 2-в по ул.Центральной в с.Хотов Васильковского района Киевской области", - добавил судья.

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Кроме того, на Пашинского были возложены обязательства до 3 февраля 2020 год не общаться с потерпевшим и свидетелями, сдать на хранение свой загранпаспорт, носить электронное средство контроля (электронный браслет) и прибывать по первому требованию. Суд постановил немедленно доставить Пашинского из зала заседания суда домой по указанному в постановлении адресу.

Как сообщалось, 4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

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9 октября директор ГБР Роман Труба заявил о возможной переквалификации "дела Пашинского" и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.

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Суд, Сергей Пашинский, Андрей Федур.
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