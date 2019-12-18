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Убийство Шеремета: полиция обнародовала новые доказательства по делу Антоненко (Видео)

Убийство Шеремета: полиция обнародовала новые доказательства по делу Антоненко (Видео)
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В деле Шеремета появились новые доказательства.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета полиция опубликовала новые доказательства в отношении подозреваемого Андрея Антоненко.

В офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом изъят боеприпас, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый попросил забрать из шкафа пакет.

"Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что 13 декабря следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Очевидцы в своих объяснениях отметили, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

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По данным полиции, перед обыском Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.

На данный момент назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

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Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.

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Павел Шеремет, Нацполиция, Андрей Антоненко.
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