Погода в Украине на День Святого Николая будет теплой и солнечной

В ближайшие сутки, 19 декабря, на территорию Украины придет воздух, несколько прохладнее, чем нынче, но осадков по-прежнему не ожидается, сообщает в среду Укргидрометцентр.
Ночью и утром в четверг в Украине, кроме северных областей, местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°. В Киеве - без осадков; температура ночью около 5° тепла, днем 6-8° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была 10,7 тепла в 1989г., самая низкая ночью 19,6 мороза в 1994г.
Прогноз погоды на 19 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:
На 20 декабря в Украине без осадков. В большинстве областей, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура в северных, центральных и восточных областях понизится ночью до 2° тепла - 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.
На 20 декабря в Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua
21 декабря без осадков, лишь днем на Закарпатье, местами в центральных и южных областях небольшой дождь. В Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в северных, центральных и восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.
В Киеве ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.
Прогноз погоды на 21 декабря, фото: meteo.gov.ua
22 декабря ночью в западных областях и Приазовье, днем на большей части территории страны небольшие, на Закарпатье умеренные дожди. В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
23 декабря умеренные дожди, ночью в восточных и западных областях местами небольшие дожди. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10° тепла, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем 8-13°. В Карпатах осадки преимущественно в виде снега, температура ночью и днем около 0°.
В Киеве 23 декабря умеренный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.
Прогноз погоды на 22 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 23 декабря, фото: meteo.gov.ua
Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.
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