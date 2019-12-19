Погода в Украине на День Святого Николая будет теплой и солнечной

Новости Украины:Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет снова теплой и солнечной, температура останется в дальнейшем высокой, осадков не будет.

В ближайшие сутки, 19 декабря, на территорию Украины придет воздух, несколько прохладнее, чем нынче, но осадков по-прежнему не ожидается, сообщает в среду Укргидрометцентр.

Ночью и утром в четверг в Украине, кроме северных областей, местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°. В Киеве - без осадков; температура ночью около 5° тепла, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была 10,7 тепла в 1989г., самая низкая ночью 19,6 мороза в 1994г.

Прогноз погоды на 19 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +10…+12

Львов – +10…+12

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +7…+9

Ровно – +7…+9

Житомир – +7…+9

Винница – +7…+9

Одесса – +9…+11

Николаев – +9…+11

Херсон – +7…+9

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +7…+9

Черкассы – +7…+9

Чернигов – +5…+7

Сумы – +5…+7

Полтава – +6…+8

Днепр – +7…+9

Запорожье – +7…+9

Донецк – +6…+8

Луганск – +6…+8

Харьков – +5…+7

Киев – +6…+8

На 20 декабря в Украине без осадков. В большинстве областей, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в северных, центральных и восточных областях понизится ночью до 2° тепла - 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

На 20 декабря в Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua

21 декабря без осадков, лишь днем на Закарпатье, местами в центральных и южных областях небольшой дождь. В Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в северных, центральных и восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 21 декабря, фото: meteo.gov.ua

22 декабря ночью в западных областях и Приазовье, днем на большей части территории страны небольшие, на Закарпатье умеренные дожди. В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

23 декабря умеренные дожди, ночью в восточных и западных областях местами небольшие дожди. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10° тепла, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем 8-13°. В Карпатах осадки преимущественно в виде снега, температура ночью и днем около 0°.

В Киеве 23 декабря умеренный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 22 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.