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Армия в смартфоне: военные билеты перенесут в электронный вид

Армия в смартфоне: военные билеты перенесут в электронный вид
16:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета.

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.

"В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор", - сказал Марценюк в ходе презентации "Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины" в четверг в Киеве.

Также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.

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Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

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Минобороны, ВСУ, Алексей Марценюк.
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