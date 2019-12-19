В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019

Новости Украины:С начала года в зоне Операции объединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих.

Боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года составили 97 погибших военных.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина. Также с начала года в зоне Операции объединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов пострадали от других повреждений.

"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях. Все эти данные - по состоянию на 17 декабря 2019 года.

Больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах. В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.

Как сообщал штаб ООС, 18 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.