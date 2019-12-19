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Российской блатной группе запретили въезд в Украину

Российской блатной группе запретили въезд в Украину
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину.

Служба безопасности Украины запретила участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины, сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале.

"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Как сообщалось, в начале декабря российская группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.

По данным СМИ, группа собиралась выступать в оккупированном Донецке в октябре 2017 года.

"Воровайки" под запретом: концертов группы в Украине не будет

Также группа известна песней "Хохлы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Позже депутаты Верховной Рады подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе "Воровайки" въезд в Украину, написал депутат из "Евросолидарности" Владимир Арьев в Facebook.

Обращение подписали депутаты из "Евросолидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", группы "За будущее".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если в репертуаре "Вороваек" есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пропустят участниц

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СБУ, Российская группа, Воровайки.
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