В Украине будет запущен реестр педофилов

Новости Украины:Верховная Рада одобрила создание реестра педофилов и насильников.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0887 об усилении уголовной ответственности за сексуальные преступления против малолетних и создание реестра лиц, осужденных за соответствующие правонарушения.

За соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов.

Документ предусматривает создание в ведении Министерства юстиции реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

Ведомости о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в него на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам.

Кроме того, данные из реестра сможет получать любое физическое лицо по информации о себе или любой другой человек по доверенности.