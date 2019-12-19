Никакого алкоголя в жилых домах: Киевсовет обратился в Раду

Новости Украины:Киевсовет просит парламент запретить продажу алкоголя в жилых домах.

Киевский городской совет принял решение об обращении в Верховную Раду о внесении изменений в законодательные акты Украины с целью ограничения продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых в многоквартирных домах.

Соответствующее решение приняли 80 депутатов Киевсовета.

"Мы просим Верховную Раду запретить продажу алкоголя в жилых домах... просим Верховную Раду внести изменения в законодательство, которые дадут право каждой территориальной громаде определять объекты, в которых или можно, или нельзя продавать алкогольные напитки. Таким образом, Киевсовет сам определит, можно ли продавать, но будет законодательное обоснование этого", - отметил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Проект решения подготовлен с целью сохранения и укрепления здоровья населения, защиты от негативных последствий продажи и потребления алкогольных напитков, минимизации социального, экономического влияния алкоголизма на общество.