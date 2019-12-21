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21 декабря - приметы и обряды в День Патапия и Анфисы
07:28 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:21 декабря 2019 – сегодня праздник самый могущественный для наших предков.

Традиции 21 декабря

В этот день девушки занимались рукоделием: пряли, ткали, вышивали. Считали, что в этот день лишний глаз - на сглаз, потому в эти вечера отговаривают девичью красу от порчи. Чтобы оградить себя от сглаза, можно было и завязать шелковую нить на запястье.

Что же вышивали долгими зимними вечерами? Считалось, что охранительными знаками надо закрыть все отверстия в одежде, поэтому традиционно ее размещали на рукавах, вороте, подоле, чтобы нечистая сила не смогла добраться до человеческого тела. На рубахах, платках, полотенцах можно найти изображения солнца, древа жизни, птиц, женской фигуры как символов жизненной силы, счастья, плодородия.

В народе верили, что эти символы принесут в дом благополучие. Древняя русская вышивка, как и древние вышивки других народов, представляет собой своеобразную систему магических знаков. Считалось, что наиболее благотворную силу имеют узоры, вышитые в канун весны. Ромбические фигуры, часто встречающиеся на ритуальных полотенцах и одеждах, - это символы плодородия, означающие одновременно и землю, и женщину, и растения. Круглые розетки, крестообразные фигуры, свастики - очистительные и охранительные знаки.

Вышивку почти всегда исполняли исключительно счетными швами, то есть швами по счету ниток ткани: росписью (двусторонним швом), набором строчевыми ажурными швами по продернутой ткани. Росписью исполнялись самые древние вышивки, на которых изображены человеческие фигуры и птицы, а также всевозможные орнаментальные мотивы.

Для северной вышивки характерно изображение женщины поддеревом в сопрово­ждении коней или птиц. В центральной части страны чаще встречается белая строчевая вышивка по выдернутым нитям с изображением птиц и жанровых сцен. Сюжетный орнамент, в частности с трехчленной композицией, встречался и в старинных вышивках сибирских крестьян. Изделия мастериц владимирских вышивальных промыслов славились особыми "владимирскими" швами: белым по белому выполнялись с применением глади и решеток сложные и тонкие цветочные орнаменты.

Приметы, обычаи и традиции дня

В этот день девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой молодой особы к свадьбе было готово вышитое собственноручно приданое. Поэтому девицы рьяно принимались за работу.

Знаменательные события в истории: 21 декабря 2019 года

На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. Защитные знаки вышивали на всех отверстиях одежды (вороте, подоле, рукавах), чтобы нечистая сила не смогла до человеческого тела добраться.

На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие. Иногда вышивали оленей, лошадей, львов. Не теряли актуальности и природные орнаменты. Наши предки верили, что эти символы принесут счастье и благополучие.

В этот день было принято отговаривать от порчи и сглаза девичью красу. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье вязали шелковую нить.

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Традиции, Приметы, Обряды, 21 декабря, День Патапия и Анфисы.
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