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Подготовка к Олимпийским играм под угрозой срыва: президенты спортивных федераций обратились к Зеленскому

Подготовка к Олимпийским играм под угрозой срыва: президенты спортивных федераций обратились к Зеленскому
18:23 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Национальные спортивные федерации с олимпийских видов спорта обратились к президенту Украины и спикеру Верховной Рады.

Президенты спортивных федераций Украины по олимпийским видам спорта - регби, хоккея, баскетбола, бокса и легкой атлетики Украины - обратились к президенту Украины Владимира Зеленского из-за прекращения выделения средств для финансирования их деятельности.

Об этом идет речь в открытом обращении, размещенном на сайтах Федераций баскетбола и легкой атлетики.

Как указано в письме, подготовка к Олимпийским играм-2020 вышла на завершающую стадию, а от того, будет ли выделено запланированное госфинансирование указанных федераций, зависит качество подготовки спортсменов.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся с прекращением выделения средств для финансирования деятельности Национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта", - говорится в обращении. 

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"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии и путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. От того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в т.ч . на ХХХI летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва", - заявили авторы письма. 

Президенты спортивных федераций отмечают, что уже сейчас у них возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. 

"Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать увеличения долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих 3,5 лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента могут быть разрушены в то время, когда до достижения поставленных целей остается сделать последние шаги", - сказано в сообщении.

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"Мы обращаемся к вам с единственной целью - выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством, которое олицетворяет собой государство", - подытожили авторы. 

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Олимпийские игры, Спорт, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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