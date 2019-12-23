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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
09:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Ангелина произошло от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого "ангелос", и означает "вестница, ангел".

Аналогами имени Ангелина является Анжелина (Португалия), Анджелина (Италия), Анхелина (Испания), Анжелин (Франция), Энджелина (Англия), Анделина (Чехия), во всех остальных европейских странах принято употреблять – Ангелина.

Не стоит путать с родственными именами Анжелика, Анжела, Анджела, Ангел, Ангела, Ангелика. Имя Анжелина также является уменьшительно-ласкательным обращением к имени Ангела в Италии и к имени Евангелина. А уменьшительно-ласкательные обращения Алина, Нина и Лина являются независимыми и самостоятельными именами.

В православных святцах упоминается преподобная Ангелина Сербская (Бранкович), день памяти 12 сентября и 23 декабря. Католические именины имени Ангелина соответствуют имени Анжелика.

Ей нравится командовать, редко идёт на уступки. Девочка легко раздражается даже из-за мелочей. Занятия в школе её мало привлекают и не доставляют никакого удовольствия. Ангелина сама занимается своим развитием и воспитанием. Она самостоятельна, рассчитывает только на свои силы, при этом никогда не от кого не ждёт помощи или поддержки.

Ангелина не слишком активна. Она редко ходит к кому-либо в гости. В то же время сама гостеприимная хозяйка. Ей нравится приглашать в дом гостей.

Поздравления

Дорогая Ангелина,

Словно чудная картина,

Будь всегда такой же милой,

Чтобы жизнь тебя любила.

 

Никогда не огорчайся,

Всем рассветам улыбайся,

Словно сказочный цветок,

Расцветай, наш ангелок!

Именины (День Ангела) Вероники: значение имени и СМС поздравление

Ангелина милая,

Ангелочек мой,

Счастье всегда рядом

Будет пусть с тобой.

 

Ангелы хранят

Тебя пусть от тревог,

И спешит удача

Пусть на твой порог.

 

Судьбы тебе счастливой

Пожелаю я,

Каждая сбывается

Пусть мечта твоя.

Ангелина — ангел наш,

Ты, как утренний мираж,

Легкокрыла и воздушна.

Непоседа, непослушна.

 

Откровенна ты, мила

И, конечно же, добра!

Но бываешь ты упрямой

И не слушаешь ты маму!

 

Всё равно ты лучше всех,

Пусть звенит твой звонкий смех!

Принимай от нас цветок

И веселый поздравок!

Ты просто ангел, Ангелина!

Мила, улыбчива, нежна,

Красива, будто бы картина,

Прекрасна, словно та весна!

 

Твои потоки обаяния

Пускай не гаснут никогда!

Осуществляй свои желания,

Сияй, как яркая звезда!

 

Будь всех счастливей, ангелочек,

Душа пусть радостно поет!

И пусть тебе любой денечек

Удачу и добро несет!

Ангелина, поздравляю!

От души люблю и уважаю.

Ты прекрасна, ты умна.

Чудо, как ты хороша.

 

Пусть все будет в жизни классно,

Пусть погода будет ясной.

Пусть в душе царит тепло,

Окружает всюду пусть добро.

Ангелина, с днем прекрасным,

Пусть сияет небо ясно,

Солнце нежно согревает,

Пусть лучами освещает!

 

Пусть же ангелы хранят,

От невзгод и защитят,

Чтоб судьба успешной была,

Чтоб всегда любила тебя.

Имя твое, словно рая долина,

Нежно, как песня, звучит — Ангелина.

И красота затмевает пространство,

Рядом природы сияет убранство.

 

Много любви я хочу пожелать,

По пустякам никогда не страдать.

И наслаждаться волшебным мгновеньем,

Больше питаться в душе вдохновеньем.

Ангелина, в праздник твой

Я желаю быть счастливой

И улыбкой неземной

Всех с ума сводить красиво!

 

Нежной, доброй, чуткой быть,

Своей жизнью наслаждаться,

Близких искренне любить

И в заботе их купаться!

Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и СМС поздравление

Ангелина, твой праздник сегодня.

Пусть улыбка сияет в глазах.

И желаю я счастья такого,

Что не видела ты даже в снах.

 

Пусть любовь вдруг к тебе постучится

И наполнит все сердце твое.

И звезда твоя будет светиться,

Не погаснет свет яркий ее.

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