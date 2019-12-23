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Среди украинцев растет заинтересованность деятельностью НАТО

Среди украинцев растет заинтересованность деятельностью НАТО
14:35 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Количество украинцев, заинтересованных в деятельности Североатлантического альянса возросло на 6%.

За полгода - с марта по ноябрь - количество украинцев, которые считают себя хорошо информированными о Североатлантическом Альянсе, выросло на 6% и сейчас составляет 21%.

Об этом заявил в Укринформе на презентации результатов социологического исследования для отслеживания изменений в отношении общественности относительно поддержки НАТО и государственной политики в сфере евроатлантической интеграции председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко, сообщает корреспондент агентства.

"Это повторное исследование. Мы в начале года (в марте. - ред.) делали определенные измерения и хотим посмотреть, какая тенденция. Я хочу обратить внимание на цифры, которые говорят о стабильной поддержке вступления Украины в НАТО и об увеличении на 6% - (с 15 до 21%. - ред.) количества тех, кто считает себя хорошо информированным об Альянсе, а также о заинтересованности граждан в получении информации о НАТО и процессах евроатлантической интеграции, которую сейчас высказывают более 60% опрошенных ", - сказал Наливайко.

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Он сообщил, что Госкомтелерадио уже третий год подряд занимается выполнением Плана мероприятий по реализации Концепции совершенствования информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины и стратегии коммуникации в сфере евроинтеграции.

По словам Наливайко, в этом смысле 2019 год был достаточно эффективным, в частности были проведены четыре большие информационные кампании и три социологических исследования, конкурс на лучшую публикацию по тематике НАТО, победители которого имели возможность посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, и серия тематических семинаров.

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Наливайко также сообщил, что Гостелерадио и в следующем году будет выполнять эту государственную программу, бюджет которой составляет 20 млн грн.

Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2035 человек по всей Украине, кроме временно оккупированной территории Крыма и временно неконтролируемой территории Украины в Донецкой и Луганской областях, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Украина, НАТО, Олег Наливайко, Гостелерадио.
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