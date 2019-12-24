Детям упростили выезд и въезд в Крым

Новости Украины:Правительство упростило пересечение админграницы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.

Кабинет министров Украины упростил пересечение административной границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.

"Упрощаем пересечение админграницы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет", - написал он во вторник на своем Telegram-канале.

По его словам, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины, а также при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.