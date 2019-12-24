Денисова направила в КСУ два обращения по защите прав украинцев: открыты производстве

Конституционный Суд открыл производство относительно условий пенсионного обеспечения госслужащих, а также обязательной уплаты ЕСВ предпринимателями и самозанятыми лицами, которые временно не получают прибыли.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Конституционным Судом Украины открыты производства по моим конституционным представлениям относительно защиты конституционных прав граждан", - написала она.
В частности, уточнила омбудсмен, открыто конституционное производство по делу относительно условий пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, а также относительно восстановления права этим категориям служащих на перерасчет пенсий.
Кроме того, отметила Денисова, КСУ открыл производство по делу относительно обязательной уплаты ЕСВ физическими лицами-предпринимателями и самозанятыми лицами, которые временно не получают прибыли. "Это представление обусловлено защитой экономических и социальных прав представителей малого бизнеса и обеспечением социальной справедливости", - отметила она.
Омбудсмен напомнила, что эти конституционные представления были сделаны в ноябре 2019 года.