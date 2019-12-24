Денисова направила в КСУ два обращения по защите прав украинцев: открыты производстве

Новости Украины:КСУ открыл два производства по представлениям Денисовой.

Конституционный Суд открыл производство относительно условий пенсионного обеспечения госслужащих, а также обязательной уплаты ЕСВ предпринимателями и самозанятыми лицами, которые временно не получают прибыли.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Конституционным Судом Украины открыты производства по моим конституционным представлениям относительно защиты конституционных прав граждан", - написала она.

В частности, уточнила омбудсмен, открыто конституционное производство по делу относительно условий пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, а также относительно восстановления права этим категориям служащих на перерасчет пенсий.

Кроме того, отметила Денисова, КСУ открыл производство по делу относительно обязательной уплаты ЕСВ физическими лицами-предпринимателями и самозанятыми лицами, которые временно не получают прибыли. "Это представление обусловлено защитой экономических и социальных прав представителей малого бизнеса и обеспечением социальной справедливости", - отметила она.

Омбудсмен напомнила, что эти конституционные представления были сделаны в ноябре 2019 года.