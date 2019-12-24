Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

Денисова направила в КСУ два обращения по защите прав украинцев: открыты производстве

Денисова направила в КСУ два обращения по защите прав украинцев: открыты производстве
14:46 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:КСУ открыл два производства по представлениям Денисовой.

Конституционный Суд открыл производство относительно условий пенсионного обеспечения госслужащих, а также обязательной уплаты ЕСВ предпринимателями и самозанятыми лицами, которые временно не получают прибыли.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Конституционным Судом Украины открыты производства по моим конституционным представлениям относительно защиты конституционных прав граждан", - написала она.

Труба лишается должности директора ГБР

В частности, уточнила омбудсмен, открыто конституционное производство по делу относительно условий пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, а также относительно восстановления права этим категориям служащих на перерасчет пенсий.

В МОН предупредили об изменениях в управлении ВУЗов

Кроме того, отметила Денисова, КСУ открыл производство по делу относительно обязательной уплаты ЕСВ физическими лицами-предпринимателями и самозанятыми лицами, которые временно не получают прибыли. "Это представление обусловлено защитой экономических и социальных прав представителей малого бизнеса и обеспечением социальной справедливости", - отметила она.

Омбудсмен напомнила, что эти конституционные представления были сделаны в ноябре 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КСУ, Госслужащие, Людмила Денисова, ЕСВ, Самозанятость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь