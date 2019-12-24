Дело Маркива: отразилось ли это на отношении итальянцев к украинцам?

Новости Украины:Посол Украины говорит, что ждать от итальянских СМИ объективности не стоит.

Посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин акцентирует на бесполезности ожиданий объективности со стороны итальянских СМИ при освещении дела осужденного в Италии по обвинению в убийстве на Донбассе итальянского журналиста Виталия Маркива.

Об этом дипломат сказал в интервью Укринформу.

"Что касается объективности СМИ - здесь есть проблема, связанная с тем, что национальный союз журналистов Италии, региональный союз, так же как и союз фотографов-фрилансеров, - подали иск против Украины. А когда есть иск против Украины Национального союза, очень трудно убедить журналиста писать в пользу правды, а это значит - в пользу Украины. В таком случае это будет означать, что он выступает против своего работодателя", - сказал посол.

Он рассказал, что в Италии весь этот процесс не носит фамилию Маркива, он известен как дело об убийстве фотографа - "Дело Андреа Раккели". Итальянцы писали об этом много до 2017 года.

По словам посла, что касается двусторонних украинских отношений, то дело на них, безусловно, влияет, "ведь сейчас все переговоры начинаются и заканчиваются этим вопросом".

"Что касается отношения к гражданам Украины, может быть, это как-то отразилось на местном уровне. Ведь наша община, проживающая в этом регионе, активно участвовала в том, чтобы доказывать несправедливость всего этого процесса через манифестации, статьи в СМИ, через встречи. И те итальянцы этого региона, которые с самого начала не воспринимали, - стали еще более настроенными против. А те, которые поддерживали, стали еще больше поддерживать. Но в целом на отношении к украинским гражданам это не отразилось", - добавил Перелыгин.

Как сообщалось, 12 июля суд в итальянской Павии приговорил бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

В МВД также сообщили, что помогут обжаловать решение по делу Маркива в апелляционном суде.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива.