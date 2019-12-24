Реформы высшего образования: Гончарук обещает улучшить финансирование

Новости Украины:Алексей Гончарук анонсировал изменения "формулы" финансирования украинских ВУЗов.

Кабинет министров изменяет подходы к финансированию университетов и будет учитывать результаты их деятельности.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram по результатам заседания правительства.

"Изменяем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности", - написал Гончарук.

Он добавил, что уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное. Гончарук подчеркнул, что правительство уходит от традиционного показателя по количеству студентов.

Премьер отметил, что изменение подходов к финансированию позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.