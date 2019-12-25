Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега

Новости Украины:Пасмурная и дождливая погода ожидается в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 25 декабря, зимние пейзажи с небольшим морозом следует ожидать лишь в Карпатах, а на остальной территории сохранится пасмурная, дождливая и теплая, как для декабря, погода, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине временами дождь, в западных областях местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно восточный (в западной части северо-западный), 5-10 м/с. Температура в течение суток 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла (в южной части днем 7- 12°). В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве - дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в течении суток 5-7°тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 декабря самая высокая температура днем была 7,8 в 2017г., самая низкая ночью -21,0 в 1969г.

Прогноз погоды на 25 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 25 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +5...+7

На 26 декабря временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. В восточной части страны местами туман.

Ветер на Левобережье юго-восточный, 3-8 м/с, на Правобережье - северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток в западных областях от 4° тепла до 1° мороза, на остальной территории 2-7° тепла (днем на крайнем юге страны 7-10° тепла),

В Карпатах небольшой снег, метель, температура ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве - дождь. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура в течении суток 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

27 декабря в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях дождь с мокрым снегом, на остальной территории небольшой дождь. В восточной части страны местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с; на Левобережье юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем 2-7° тепла (днем на крайнем юге до 10° тепла), в западных, северных и большинстве центральных областей от 4° тепла до 1° мороза.

В Карпатах небольшой снег, на дорогах гололедица, 26 декабря порывы ветра 17-22 м/с, метель; температура ночью и днем 2-7° мороза.

На Киевщине небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 4° тепла до 1° мороза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

28- 29 декабря в Украине ожидается небольшой и умеренный снег, 28 декабря в восточной части с дождем; температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, 28 декабря на юге и востоке страны 0-5° тепла, 29 декабря в западных областях 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем 4-9° мороза (ночью 29 декабря 8-13° мороза).

В столичном регионе 28 декабря умеренный, 29 декабря небольшой снег. Температура ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Прогноз погоды на 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.