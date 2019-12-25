Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко

Новости Украины:Порошенко поблагодарил Меркель за личное поздравление с Рождеством.

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поздравила пятого Президента Украины Петра Порошенко с Рождеством.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Спасибо Ангеле Меркель за личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом. Взаимно желаю веселых праздников и успешного и счастливого 2020 года!", - отметил политик.

Свое сообщение в соцсети бывший президент дополнил фотокопией письма, подписанного канцлером ФРГ.

Как сообщалось, 5 декабря, весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.