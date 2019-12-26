Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина

Католики по всему миру отметили один из главных праздников - Рождество Христово.
Во всех католических церквях и храмах прошли праздничные мессы, которые посетили сотни прихожан.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев, которые праздновали Рождество.
В УГКЦ предупредили о последствиях переноса празднования Рождества.
Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что вероятная смена церковного календаря потянет и изменения гражданских и государственных праздников.
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала иск против МВД и Авакова.
Подозреваемая по делу журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.
В НБУ считают, что состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю независимой Украины.
В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.
Кабинет министров одобрил законопроект, который значительно усилит борьбу с курением в Украине.
Кабинет министров Украины одобрил проект Закона об охране здоровья населения от вредного воздействия табака ("О внесении изменений в некоторые Законы Украины об адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента").
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.
Украинский премьер Алексей Гончарук исключил вероятность того, что действующая власть будет пересматривать правила предоставления субсидий.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение в центральном круге футбольного стадиона.
В национальной сборной Украины на одного холостого футболиста станет меньше - вратарь Реала, выступающий в аренде в Вальядолиде, Андрей Лунин решился сделать предложение своей девушке - Анастасии.
Бой Нонито Донейр - Наоя Йноуэ был признал лучшим поединком в 2019 году.
Финальной встрече Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между японцем и филиппинцем не оказалось равных в престижном опросе.
Портал FourFourTwo составил топ лучших футбольных поединков последнего десятилетия.
Возглавил рейтинг полуфинальный матч чемпионата мира-2014, в котором сборная Германии со счетом разгромила Бразилию - 7:1, сообщает портал.
Прославленный немецкий гонщик продолжает реабилитацию после травмы головы.
Жена легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна прокомментировала восстановление мужа после тяжелой травмы
Финальный фильм саги "Звездных войн" потерпел провал в прокате в Китае.
Несмотря на ажиотаж вокруг трейлер и тизеров, вопреки ожиданиям фанатов, несмотря на пиар от создателей, фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" таки провалился в прокате.
Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Известная американская композитор, лауреат премии "Грэмми" и номинантка "Эмми" Алли Уиллис умерла 24 декабря.
Каждый доллар, вложенный в Tesla в 2010 году, принес ее инвесторам прибыль в размере 1190%.
Несмотря на трудности и скептицизм аналитиков, Tesla заканчивает десятилетия в статусе самой прибыльной автомобильной компании мира.
Один из iPhone от Apple стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году.
Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.
Украинская группа электронной музыки ONUKA презентовала записи с гастрольного тура.
25 декабря, состоялся релиз лайвзаписи полноформатного альбома "Mozaїка". Так ONUKA решила подытожить насыщенный гастролями год, который музыканты провели в сотрудничестве с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ).
Дата развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Звездная пара пришла к соглашению относительно официального бракоразводного процесса.