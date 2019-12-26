Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина

1 Католики по всему миру отметили один из главных праздников - Рождество Христово. Во всех католических церквях и храмах прошли праздничные мессы, которые посетили сотни прихожан. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев, которые праздновали Рождество.

2 В УГКЦ предупредили о последствиях переноса празднования Рождества. Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что вероятная смена церковного календаря потянет и изменения гражданских и государственных праздников.

3 Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала иск против МВД и Авакова. Подозреваемая по делу журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.

4 В НБУ считают, что состояние финансового сектора сейчас едва ли не лучшее за всю историю независимой Украины. В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не лучшее за годы независимости Украины, а имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны.

5 Кабинет министров одобрил законопроект, который значительно усилит борьбу с курением в Украине. Кабинет министров Украины одобрил проект Закона об охране здоровья населения от вредного воздействия табака ("О внесении изменений в некоторые Законы Украины об адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента").

6 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий. Украинский премьер Алексей Гончарук исключил вероятность того, что действующая власть будет пересматривать правила предоставления субсидий.

7 Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение в центральном круге футбольного стадиона. В национальной сборной Украины на одного холостого футболиста станет меньше - вратарь Реала, выступающий в аренде в Вальядолиде, Андрей Лунин решился сделать предложение своей девушке - Анастасии.

8 Бой Нонито Донейр - Наоя Йноуэ был признал лучшим поединком в 2019 году. Финальной встрече Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между японцем и филиппинцем не оказалось равных в престижном опросе.

9 Портал FourFourTwo составил топ лучших футбольных поединков последнего десятилетия. Возглавил рейтинг полуфинальный матч чемпионата мира-2014, в котором сборная Германии со счетом разгромила Бразилию - 7:1, сообщает портал.

10 Прославленный немецкий гонщик продолжает реабилитацию после травмы головы. Жена легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна прокомментировала восстановление мужа после тяжелой травмы

11 Финальный фильм саги "Звездных войн" потерпел провал в прокате в Китае. Несмотря на ажиотаж вокруг трейлер и тизеров, вопреки ожиданиям фанатов, несмотря на пиар от создателей, фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" таки провалился в прокате.

12 Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. Известная американская композитор, лауреат премии "Грэмми" и номинантка "Эмми" Алли Уиллис умерла 24 декабря.

13 Каждый доллар, вложенный в Tesla в 2010 году, принес ее инвесторам прибыль в размере 1190%. Несмотря на трудности и скептицизм аналитиков, Tesla заканчивает десятилетия в статусе самой прибыльной автомобильной компании мира.

14 Один из iPhone от Apple стал лидером продаж среди смартфонов в 2019 году. Если верить данным исследования компании Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Эту позицию он занимает с четвертого квартала 2018 года.

15 Украинская группа электронной музыки ONUKA презентовала записи с гастрольного тура. 25 декабря, состоялся релиз лайвзаписи полноформатного альбома "Mozaїка". Так ONUKA решила подытожить насыщенный гастролями год, который музыканты провели в сотрудничестве с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ).