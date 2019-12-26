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Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года

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Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
08:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине ближайшие дни будут с дождями, в Карпатах выпадет небольшой снег.

В ближайшие сутки, 26 декабря, в Украине сохранится пасмурная, дождливая и теплая погода, лишь в Карпатском регионе будет снежить, сообщил Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман. Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.

В Киеве в четверг дождь; температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 декабря самая высокая температура днём была +10,4 в 2015г., самая низкая ночью -19,7 в 1948г.

Прогноз погоды на 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +1...+3
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +4...+6
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +3...+5
  • Киев – +4...+6

В пятницу, 27 декабря, в Украине небольшой дождь, в западных, центральных и северных областях с мокрым снегом. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днём 3-8° мороза. В Киеве в пятницу дождь с переходом в мокрый снег; температура воздуха в течении суток 2-4°тепла.

Прогноз погоды на 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

28 декабря в восточных и южных областях небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории временами мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с.

28 декабря, в столице и области ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

29 декабря небольшой, ночью на Правобережье умеренный снег, 30 декабря без осадков. Температура ночью 3-9°, днем 0-5° мороза; в южных (29 декабря и в восточных) областях ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью 30 декабря 1-6° мороза). В Карпатах снег, температура ночью 8-14°, днем 5-10° мороза.

В Киеве 29 декабря небольшой снег. 30 декабря без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

Прогноз погоды на 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 декабря, фото: meteo.gov.ua

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Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
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