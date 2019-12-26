Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года

В ближайшие сутки, 26 декабря, в Украине сохранится пасмурная, дождливая и теплая погода, лишь в Карпатском регионе будет снежить, сообщил Укргидрометцентр.
Ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман. Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.
В Киеве в четверг дождь; температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 декабря самая высокая температура днём была +10,4 в 2015г., самая низкая ночью -19,7 в 1948г.
Прогноз погоды на 26 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, в городах Украины:
В пятницу, 27 декабря, в Украине небольшой дождь, в западных, центральных и северных областях с мокрым снегом. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днём 3-8° мороза. В Киеве в пятницу дождь с переходом в мокрый снег; температура воздуха в течении суток 2-4°тепла.
Прогноз погоды на 27 декабря, фото: meteo.gov.ua
28 декабря в восточных и южных областях небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории временами мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с.
28 декабря, в столице и области ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла.
Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 3-8° мороза.
Прогноз погоды на 28 декабря, фото: meteo.gov.ua
29 декабря небольшой, ночью на Правобережье умеренный снег, 30 декабря без осадков. Температура ночью 3-9°, днем 0-5° мороза; в южных (29 декабря и в восточных) областях ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью 30 декабря 1-6° мороза). В Карпатах снег, температура ночью 8-14°, днем 5-10° мороза.
В Киеве 29 декабря небольшой снег. 30 декабря без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.
Прогноз погоды на 29 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 30 декабря, фото: meteo.gov.ua
Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.
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Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.