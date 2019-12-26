Скачать
Четверг, 26.12.2019
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
В Украине сократились запасы газа
В Украине сократились запасы газа
"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год
"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей

МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
13:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:МВД подготовило законопроекты, которые ужесточают наказания водителей за наезды на людей, приведшие к травмированию либо гибели.

Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3,4 тыс. грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3,4 тыс. грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10,2 тыс. грн (сейчас 510 грн)", - сказал Геращенко в ходе встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами в четверг.

Кроме того, в МВД инициируют снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предлагают не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Но если наезд на человека был совершено водителем под влиянием алкоголя или наркотическими средствами, то ответственность предлагают ужесточить.

"Нет половины": МВД не хватает полицейских

Также замминистра добавил, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева, и уже зафиксировали более 41 тыс. случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями", - отметил Геращенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, МВД, Видеофиксация, Антон Геращенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь