МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей

Новости Украины:МВД подготовило законопроекты, которые ужесточают наказания водителей за наезды на людей, приведшие к травмированию либо гибели.

Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3,4 тыс. грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3,4 тыс. грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10,2 тыс. грн (сейчас 510 грн)", - сказал Геращенко в ходе встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами в четверг.

Кроме того, в МВД инициируют снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предлагают не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Но если наезд на человека был совершено водителем под влиянием алкоголя или наркотическими средствами, то ответственность предлагают ужесточить.

Также замминистра добавил, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева, и уже зафиксировали более 41 тыс. случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями", - отметил Геращенко.