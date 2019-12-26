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В СБУ сообщили, что пресекли деятельность группировки по контрабанде оружия

В СБУ сообщили, что пресекли деятельность группировки по контрабанде оружия
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Выходцы из Ирана наладили поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам.

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам.

Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции Совета безопасности ООН №2231 от 20.07.2015, отметили в СБУ.

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"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга", - пояснили в СБУ.

По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.

Также выявлены деньги в сумме почти 600 тыс. долларов США и 235 тыс. евро.

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Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

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СБУ, ООН, Торговля оружием, Оружые, Преступная групировка.
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