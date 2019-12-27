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Украинская армия в следующем году усилится почти восемью тысячами сержантов

Украинская армия в следующем году усилится почти восемью тысячами сержантов
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины:ВСУ в следующем году подготовят около восьми тысяч сержантов.

В 2020 году в украинской армии планируют подготовить 7730 сержантов, что почти на 2 тысячи больше, чем в этом году.

Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

"Из 7730 сержантов, которых планируется подготовить в следующем году, 457 станут инструкторами. В этом году профессиональными сержантами стали более 5800 военнослужащих", – говорится в публикации.

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Как отмечается, в украинской армии создана сеть учебных центров, колледжей и центров подготовки сержантского состава, которые по структуре, функциям и задачам тождественны соответствующим учреждениям в странах НАТО.

Система подготовки сержантов в Украине предусматривает многоуровневость по образцу армий НАТО. Программы курсов обеспечивают базовый, средний, повышенный и высокий уровни. Каждый из них предусматривает два этапа: подготовку командира-лидера, а также профессиональную выучку согласно роду войск, виду ВСУ сил и военно-учетной специальности.

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Кроме этого, украинские сержанты постоянно проходят подготовку в иностранных военных учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах. Среди них можно отметить школы НАТО в Обераммергау (ФРГ), ВС Швейцарии, Литвы, Латвии, Польши, а также две академии вооруженных сил США.

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Минобороны, ВСУ, Генштаб ВСУ.
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