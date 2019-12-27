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Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник

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Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:2020 год будет високосным, поэтому необходимо правильно его встретить: это поможет задобрить покровительницу года и привлечь удачу.

Согласно восточному календарю, 2020 год пройдет под эгидой Белой Металлической Крысы.

Подготовка к новогодним праздникам — занятие хлопотное и ответственное. Эксперты рекомендуют заранее узнать о том, какие блюда лучше приготовить на новогодний стол, как правильно украсить дом и что сделать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь внимание Белой Крысы. 

Как правильно подготовиться ко встрече Нового 2020 года

Остается совсем немного времени до главного торжества, поэтому стоит заранее составить план действий, который поможет быстро справиться со всеми подготовительными этапами:

  • провести тщательную уборку, избавиться от старых и поломанных вещей, разобрать шкафы, а также положить все вещи на их законные места;

  • украсить дом, используя белый, серый, металлический цвет. Вещи этих оттенков обязательно привлекут внимание Крысы и подарят удачу;

  • составить меню, чтобы спокойно закупить необходимые продукты;

  • смастерить или приобрести фигурки крысок, которые привлекут в дом процветание;

  • продумать новогодний наряд, прическу и аксессуары, чтобы блистать на новогоднем празднике;

  • заранее сформулировать заветное желание, чтобы успеть произнести его во время боя курантов.

Стоит вспомнить и про народную мудрость: считается, что после генеральной уборки нужно посыпать подоконники и проемы дверей солью, чтобы не впустить несчастье.

Как подготовиться к Новому 2020 году Крысы?

Что приготовить на праздник

Белая Металлическая Крыса неприхотлива в еде, но все же стоит придерживаться следующих пунктов: 

  • готовить из нежирных сортов мяса, отдать предпочтение курице и рыбе;

  • обязательно включить в меню крупы, фрукты, грибы, сыр, орехи, и овощи;

  • готовить не жареные, а запеченные и фаршированные блюда;

  • не забывать о соленьях, которые обязательно привлекут внимание новой покровительницы;

  • приготовить десерт, так как Крыса обожает лакомиться сладостями.

Как встретить Новый год

Задобрить Белую Металлическую Крысу важно, чтобы 2020 год начался удачно, а не с проблем и неприятностей. Подготовка к празднику занимает много времени, и все это делается для того, чтобы главная ночь года не просто прошла безупречно, но и зарядила удачей и энергией на предстоящие 12 месяцев.

В новогоднюю ночь нужно:

  • накрыть стол, украсив его салфеточками новогодней тематики с изображением символа года;

  • выбрать красивое блюдечко, чтобы положить в него угощение для Крысы: орешки, сдобные печенья, сыр, кашу с сухофруктами и медом;

  • переодеться в заранее подготовленный наряд, чтобы привлечь внимание новой хозяйки и заручиться ее расположением;

  • после последнего боя курантов подарить родным и друзьям сувениры. Такой жест уверит Крысу в том, что семья живет дружно и заботиться о всех, кто находится рядом.

  • попросить Крысу о благосклонности, про себя или вслух пригласить ее в дом.

31 декабря подготовка к празднованию идет полным ходом, но суета и волнение не должны становиться причиной конфликтов. Доброжелательное отношение друг к другу и совместные дела обязательно сплотят семью.

Проводы старого года и встреча нового обязательно должны проходить в хорошем настроении. Все беды и несчастья нужно оставить в уходящем году, настроившись на то, что 2020 принесет счастье и процветание.

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