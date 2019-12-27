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Кому больше всего доверяют украинцы: опрос

Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
09:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Первые три места в рейтинге баланса доверия украинцев занимают Вооруженные силы, спасатели и президент.

Вооруженные силы Украины по итогам 2019 года остаются социальной институцией, вызывающей самое большое доверие у украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Согласно итогам опроса, полностью доверяют армии 20,9% опрошенных, "скорее доверяют" – 49,8%. При этом совсем не доверяют военным 9,5% граждан. Баланс доверия к армии составил 48,3% - самый высокий из всех социальных институций, которые предлагали оценить опрошенным.

На втором месте по уровню доверия населения оказалась Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 18,7% опрошенных доверяют полностью, "скорее доверяют" 42%, совсем не доверяют 10,9%. Баланс доверия составил 33,4%.

На третьем месте расположился президент Украины, которому полностью доверяют 18,1% опрошенных, "скорее доверяют" 44,5%. Полностью не доверяют президенту 11,4% украинцев, а баланс доверия составил 31,7%.

Наиболее низкий уровень доверия у украинцев вызывают российские средства массовой информации – им доверяют всего 1,6% опрошенных, в то время как совсем не доверяют 56,8%. Ещё 25,1% опрошенных выбрали вариант "скорее не доверяю". Баланс доверия к СМИ России оказался самым низким из перечисленных институций и составил -74,5%.

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Для сравнения, украинским СМИ доверяют 7,5% опрошенных, "скорее доверяют" 46,6%, о полном недоверии заявили 14,9%. Доверие западным СМИ выразили 3,3% опрошенных, "скорее доверяют" 33,2%, полностью не доверяют 19,9% украинцев.

Также украинцы не доверяют судебной системе – баланс доверия составил -62,2% с уровнем полного доверия 2,3% и уровнем полного недоверия 37,2%. "Скорее не доверяют" украинским судам 37,9% опрошенных.

Недоверие вызывают и политические партии – доверять им готовы 2,9%, не доверяют – 29,4%, а баланс доверия составил -54%.

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Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Украина, Украинцы, Президент, Опрос, ВСУ, ГСЧС.
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