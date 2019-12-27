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Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб на меры пресечения 5 экс-беркутовцам

Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб на меры пресечения 5 экс-беркутовцам
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд обвиняет экс-беркутовцев в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на решение райсуда об избрании меры пресечения работникам спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Жалобы стороны защиты обвиняемых на решение Святошинского райсуда Киева от 19 декабря рассматривает коллегия судей под председательством судьи Маргариты Васильевой.

Судья отметила, что жалобы на решение о продлении сроков арестов Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского поступили в суд вчера, а сегодня апелляции поступили еще от двух экс- "беркутовцев" - Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые оспаривают решение о помещении их под домашний арест.

Обвиняемые Зинченко, Аброськин и Янишевский будут участвовать в заседании через видеоконференцсвязь из следственного изолятора.

Адвокаты экс-беркутовцев просят изменить меру пресечения их клиентам

Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля суд изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря "Общественное" со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

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24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пятеро экс- "беркутовцев" были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-"беркутовцев".

Напомним, адвокат одного из подозреваемых по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова добился отвода судьи. 

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Суд, Апелляционный суд, Экс-беркутовцы.
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