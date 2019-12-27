Скачать
Пятница, 27.12.2019
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
Как банки будут работать на новогодние праздники
Как банки будут работать на новогодние праздники
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

В Администрации морских портов Украины проходят обыски

В Администрации морских портов Украины проходят обыски
15:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов в городе Одесса.

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности проводят обыски в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской обл.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проходят в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

НАБУ нагрянуло с обысками в Министерство информационной политики

Дело возбуждено по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, НАБУ, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
&quot;Звездные войны: Скайуокер. Восход&quot; набирает обороты в прокате
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь