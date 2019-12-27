Как банки будут работать на новогодние праздники

Новости Украины:Национальный банк Украины (НБУ) рассказал, как на новогодние праздники будет работать система электронных платежей (СЭП) и банки.

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2019 года - начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно решению НБУ, 26, 27 декабря 2019 года СЭП работает в режиме продленного банковского дня на два часа.

СЭП — это государственная платежная система, которая обеспечивает расчеты между банками в пределах Украины, через нее проходит основная масса платежей между физическими и юридическими лицами (если получатель и плательщик — в рамках одного банка, СЭП не используется).

В рабочую субботу, 28 декабря, в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи Национальному банку Украины и органам Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЕП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

В четверг, 2 января 2020 года, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Кроме того, день работы СЭП переносится с понедельника, 6 января 2020 года, на субботу, 11 января 2020 года.

В пятницу, 3 января 2020 года, и в среду, 8 января, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

Каким будет курс валют на праздники?

С 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать курс гривны к другим валютам, который был установлен НБУ на 27 декабря 2019 года.

Напомним, на 27 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,29 грн/$.

НБУ также обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.