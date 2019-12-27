Гончарук: Украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать выплаты

Кабинет министров снял ограничение относительно перечня банков, через которые сотрудники бюджетных учреждений смогут выбирать банк для выплаты зарплаты.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства в пятницу.
"Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь", - написал Гончарук в Телеграмм-канале в пятницу.
Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что Кабинет министров разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы.