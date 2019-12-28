Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря

Новости Украины:В церкви 29 декабря почитается память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке.

Два дня до Новогодья оставалось, и земля, словно чувствуя приближение праздника, спешила принарядиться. Спиридон ее солнцем золотил, Никола снегом порошил, а Агей инеем серебрил, широко и щедро развешивая вокруг хрупкие ледяные кружева. А "если иней кругом рясный, то Ананий будет красным (30 декабря)", да и святки порадуют теплом и солнцем.

Но случалось порой, что обычно добрый и сговорчивый Агей, словно обидевшись на кого-то, таким морозом землю шпарил, от которого до самого Крещения все вокруг замирало в ледяном испуге.

В церкви 29 декабря почитается память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии. Именно Агей побуждал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была приостановлена по инициативе прошлого правителя. Сведений о жизни Агея практически не сохранилось, но в предании сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Скончался Агей в Иерусалиме, где и был похоронен.

В народе говорили, что душа человека – это его двойник, но только с прозрачным телом и крыльями. Иногда человеческую душу изображали в виде маленького ребенка. И считалось, что Агей ратует именно за чистоту человеческой души. Предки считали, что когда душа покидает тело, то она превращается в дым, пар или птицу. Ей нужно помочь беспрепятственно покинуть дом, открыв двери, окна, заслонки в печи. Важно помолиться 29 декабря святому Агею, чтобы он наставил на праведный путь, помог выработать в человеке самые лучшие качества.

Сопутствуют этому дню приметы и традиции!

Была распространена традиция в Агеев день бросать в костры специальных снежных человечков. Если пламя угасало, то говорили, что на Святки будет ясная погода.

Приметы и поверья

Каков Аггей, таким и апрель будет.

Если иней на улице, то на Святки тепло будет.

Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.

Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.

Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.

Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег – дурная примета. Лето будет неурожайным.

Человек, рожденный 29 декабря, по гороскопу Козерог. Эти люди отличаются большим трудолюбием. Они вежливые и обладают хорошими дипломатическими качествами. Талисманами для них станут карнеол и сапфир.