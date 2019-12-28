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Суд над экс-беркутовцами: в отводе судей отказано

Суд над экс-беркутовцами: в отводе судей отказано
21:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд отказался отводить судей, рассматривающих апелляции экс-беркутовцев.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления представителя потерпевших Виктории Дайнеко об отводе всему составу коллегии судей, рассматривающих апелляционные жалобы на продление мер пресечения всем 5 бывшим бойцам спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

Об этом заявила председательствующая судья коллегии, которую пытались увести, Маргарита Васильева.

"Коллегия судей постановила отказать в удовлетворении заявления об отводе. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала Васильева.

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По ее словам, полный текст постановления будет объявлен 3 января.

Рассмотрение дела продолжается.

Как сообщалось ранее, Киевский апелляционный суд 28 декабря продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции относительно мер пресечения пяти бывшим бойцам спецподразделения "Беркут".

Суд над экс-"беркутовцами": всей коллегии судей заявлен отвод

Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства в отношении Маринченко, Тамтуры, Янишевского, обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством в отношении Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

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Один из новоназначенных прокуроров по делу экс-беркутовцев Сергей Куцый подтвердил, что обвиняемые есть в списках на обмен удерживаемыми лицами, запланированный на 29 декабря, и заявил, что сторона обвинения поддерживает их апелляционные жалобы.

Потерпевшие же выступают категорически против удовлетворения апелляционных жалоб экс-беркутовцев.

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Беркут, Суд, Маргарита Васильева.
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