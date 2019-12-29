На руководителей таможен открыли конкурс

Новости Украины:В Украине открыли конкурс на замещение должности руководителя Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба Украины открыла конкурсы на руководителей двух таможен — Одесской и Полесской. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Новой таможни Максим Нефедов.

“Первые конкурсы на руководителей таможен: начальника Одесской таможни Гостаможслужбы и начальник Полесской таможни Гостаможслужбы”, — написал Нефедов.

Напомним, 8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Нефьодов также отметил что в работе обновленной службы еще остаются отдельные случаи, которые требуют доработки и анонсировал конкурсы на новые должности в ДМС.

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю - места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше.

Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого освобождаем", - заявил глава таможенной службы.