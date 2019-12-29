США об обмене пленными: Агрессия России ставит Украину перед тяжелым выбором

Новости Украины:Посольство США приветствовало сегодняшний обмен удерживаемыми лицами.

В посольстве США в Украине приветствуют обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", а также заверило в поддержке Украины.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение пленных с подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в Нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на Facebook в воскресенье.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.) прошел обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), освобождены 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских.