Канада об обмене пленными: Мы разделяем радость украинцев

Новости Украины:Канада призывает Россию выполнить обязательства, взятые на "нормандском саммите".

Посольство Канады в Украине поприветствовало освобождение украинских пленных и заложников ОРДЛО.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter посольства.

"Канада приветствует освобождение украинских пленников и разделяет радость украинцев увидеть их дома – это важный шаг вперед. Мы помним о тех, кто остался в плену, включительно с теми, кто за решеткой в России и Крыму, и ждем их немедленного освобождения", – говорится в сообщении.

Кроме того, посольство призвало Россию выполнить все обязательства, которые она на себя взяла во время саммита в Париже.

Ранее сообщалось, что сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Прибытие украинцев в аэропорт "Борисполь" ожидается в 20.00.