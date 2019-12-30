Освобожденных из плена украинцев обследуют в больнице "Феофании"

Новости Украины:Украинцев, которых освободили из плена обследуют в больнице "Феофания".

Украинцев, освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО, обследуют в больнице "Феофания".

Как передает корреспондент УНИАН, после встречи с родственниками освобожденные украинцы сели в автобус, который отправится в больницу. Представители Офиса президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденном украинцу.

Напоминаем, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 из списка ОРДЛО.