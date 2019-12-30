Сайдик: Я искренне приветствую взаимный обмен пленными

Новости Украины:Мартин Сайдик приветствует обмен пленными на Донбассе.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Я искренне приветствую взаимное освобождение, которое состоялось сегодня, и обмен удерживаемых лиц в соответствии с совместным решением Трехсторонней контактной группы, который был принят 23 декабря 2019 года с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - заявил Сайдик.

Он подчеркнул, что это "очень важный шаг, которого долго ждали как содержащиеся, так и их родные и близкие": "Сделанный накануне Новогодних и Рождественских праздников, он имеет особое символическое значение".

"Высоко оценивая достигнутое, я призываю стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации Минских соглашений, опираясь, в том числе и на рекомендации Нормандской четверки", - заявил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Напоминаем, 9 декабря в Париже Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры поощрения Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный Комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области прошел процесс обмена удерживаемыми лицами. На подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников. Четверо удерживаемых в ОРДЛО человек отказались от обмена.