У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии. Формы имени - Данил и Данила - также стали независимыми именами, хотя изначально были ласковыми обращениями.
Исходное древнееврейское имя Даниэль – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.
Женская форма имени Даниил – Даниэлла, Даниэла, употребляется преимущественно в Европе. Уменьшительно-ласкательное обращение к обладательницам этих имен Дана также является самостоятельным именем.
Для имени Даниил указаны православные именины. Католические именины - у имени Даниэль.
Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.
Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.
Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живёт в своём собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. Единственное, чего не достаёт Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.
Даниил достаточно нравственный человек. В нём нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна.
У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.
Поздравления
Данила, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
С Днём ангела тебя, Данила,
Пусть ветер грусть твою разгонит,
И свет мечты, что так манила,
В твоих окажется ладонях.
Распахнуты пусть будут двери,
Удача ждёт тебя повсюду,
Успех, который не измерить,
Союзником пусть верным будет.
Мой брат Данил,
Сегодня в день именин твоих
Скажу тебе — ты очень мил,
Силен и резв и даже лих!
Так пусть всегда же будет сила,
Любовь как прежде за руку ведет!
Пусть будет за городом вилла,
И только счастье в жизни ждет!
Я от души хочу сказать,
Что счастья я тебе желаю,
И в именины — процветать,
Проблем и горестей не зная,
Пускай везение придет,
И, Даниил, пусть будет счастье!
Пускай всегда тебе везет!
Любви тебе, добра и страсти!
Даниил, сегодня счастья
Я желаю всей душой.
Друг ты верный, настоящий,
И сегодня праздник твой.
Я удачи пожелаю,
И любви тебе большой,
Чтобы жил ты, процветая,
Вечно радуясь душой!
Поздравляю, Даниил, Вас с именинами!
Легких Вам побед желаю я,
И пусть солнце Вам лучами длинными
Доставляет счастье! И всегда
Пусть мечты заветные сбываются,
Чтобы в жизни не пришлось грустить!
И успех всегда пусть улыбается,
Помогает Вам в любви лишь жить!
Тебе желаю, Даниил,
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб было в жизни много сил,
И никогда не волноваться.
И именины провести
Желаю весело и классно,
Скорее счастья обрести,
И не грусти, прошу, напрасно!
В именины Даниилу
Только лучшие слова.
Пусть на все хватает силы,
Все чтоб в жизни успевал.
Будь любимым и счастливым,
Радуй близких теплотой.
И всегда живи красиво,
С полной радости душой!