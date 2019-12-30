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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
08:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Имя Даниил буквально переводится как "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии. Формы имени - Данил и Данила - также стали независимыми именами, хотя изначально были ласковыми обращениями.

Исходное древнееврейское имя Даниэль – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.

Женская форма имени Даниил – Даниэлла, Даниэла, употребляется преимущественно в Европе. Уменьшительно-ласкательное обращение к обладательницам этих имен Дана также является самостоятельным именем.

Для имени Даниил указаны православные именины. Католические именины - у имени Даниэль.

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.

Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.

Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живёт в своём собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. Единственное, чего не достаёт Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.

Даниил достаточно нравственный человек. В нём нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна.

У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.

Поздравления

Данила, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

 

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

С Днём ангела тебя, Данила,

Пусть ветер грусть твою разгонит,

И свет мечты, что так манила,

В твоих окажется ладонях.

 

Распахнуты пусть будут двери,

Удача ждёт тебя повсюду,

Успех, который не измерить,

Союзником пусть верным будет.

Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления в прозе

Мой брат Данил,

Сегодня в день именин твоих

Скажу тебе — ты очень мил,

Силен и резв и даже лих!

 

Так пусть всегда же будет сила,

Любовь как прежде за руку ведет!

Пусть будет за городом вилла,

И только счастье в жизни ждет!

Я от души хочу сказать,

Что счастья я тебе желаю,

И в именины — процветать,

Проблем и горестей не зная,

 

Пускай везение придет,

И, Даниил, пусть будет счастье!

Пускай всегда тебе везет!

Любви тебе, добра и страсти!

Даниил, сегодня счастья

Я желаю всей душой.

Друг ты верный, настоящий,

И сегодня праздник твой.

 

Я удачи пожелаю,

И любви тебе большой,

Чтобы жил ты, процветая,

Вечно радуясь душой!

Поздравляю, Даниил, Вас с именинами!

Легких Вам побед желаю я,

И пусть солнце Вам лучами длинными

Доставляет счастье! И всегда

 

Пусть мечты заветные сбываются,

Чтобы в жизни не пришлось грустить!

И успех всегда пусть улыбается,

Помогает Вам в любви лишь жить!

Тебе желаю, Даниил,

Как можно чаще улыбаться,

Чтоб было в жизни много сил,

И никогда не волноваться.

 

И именины провести

Желаю весело и классно,

Скорее счастья обрести,

И не грусти, прошу, напрасно!

Именины (День Ангела) Дениса: значение имени и поздравления

В именины Даниилу

Только лучшие слова.

Пусть на все хватает силы,

Все чтоб в жизни успевал.

 

Будь любимым и счастливым,

Радуй близких теплотой.

И всегда живи красиво,

С полной радости душой!

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