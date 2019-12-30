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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 31 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 31 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 31 декабря
10:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:31 декабря это не просто канун нового года. Некоторые именно в этот день наши предки проводили специальные обряды, дабы обеспечить себе благополучие на грядущие двенадцать месяцев.

Это был канун Нового года, чему и были посвящены основные обрядовые действа на Киевской Руси.

В церкви 31 декабря почитают память святителя Модеста, который служил архиепископом на территории Иерусалима в VII веке. Вообще же, родился Модест в Малой Азии в семье праведных христиан. В юном возрасте он решает принять монашеский постриг, поскольку в какой-то момент почувствовал, что его привлекает уединение. Впоследствии Модест известен как настоятель монастыря Феодосия Великого в Палестине. Когда на Палестину и Сирию напали войска персов, которые разрушили христианские храмы и взяли в плен патриарха Захария, Модесту поручили управление Иерусалимской церковью. С помощью александрийского патриарха Иоанна Милостивого Модест восстановил все разрушенные святыни, похоронил убитых. Патриарх Захария вернулся из плена только через 14 лет, после чего Модест передал ему свои полномочия. После кончины патриарха он снова занимает данный пост. Но это не все, что стоит знать о 31 декабря.

На Киевской Руси Модест почитался как покровитель скота, а потому, 31 декабря ему молились о защите от падежа домашних животных. Впереди были холода, и важно, чтобы скотина нормально перезимовала.

В день Модеста часто гадали, пытаясь предсказать свою судьбу, а также, пользуясь приметами, пытались узнать, что будет дальше с погодой. Ложились на ток и слушали, что произойдет. Если слышен гул, то человеку уготована скорая смерть, а если слышна молотьба, то гадающий будет богатым. Звон, услышанный 31 декабря, предвещал свадьбу.

Готовились в день Модеста к празднованию Нового года – в частности, хозяйки готовили различные блюда.

Приметы и традиции

По народным поверьям, сегодня зима отпускает на волю всю нечисть, которая и днём и ночью свободно разгуливает по земле. Именно поэтому в древности для этого дня существовали некоторые запреты. Нельзя было:

  • оставлять молоко в открытой посуде, иначе туда заберутся злые духи;

  • ножи без присмотра оставлять на столе, в противном случае нечисть начнет баловаться, а там и до несчастья может дойти.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота, поэтому крестьяне обращались к нему с молитвами, просили помочь животным легче перенести зиму.

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31 декабря гадали о судьбе. Для этого нужно было лечь на ток (место, на котором молотят хлеб) и прислушаться:

  • стук – к смерти;

  • звон – к свадьбе;

  • молотьба – к богатству.

Перед Новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год в долгах проведешь. Ещё верили, что устами ребёнка сегодня говорит Ангел. Поэтому к детским просьбам чутко прислушивались.

Наверно немногие знают, что отсчет нового года в России трижды переносили. До XV столетия встречали его в марте, потом в сентябре. В 1699 году Петр I перенес новый год на 1 января.

Наши предки с трепетом и уважением относились к природе. Изначально они считали кощунством срубать елку для новогодних забав, но постепенно эта традиция прочно вошла в нашу жизнь.

Крестьяне с нетерпением ждали Светлого праздника Рождества. Они старались быть просветленными и душевно чистыми, держали пост и проводили много времени за молитвой.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, 31 декабря, Какой завтра праздник, Праздник 31 декабря, День Модеста.
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