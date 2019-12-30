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В ОБСЕ приветствовали освобождение журналистов Асеева и Галазюка

В ОБСЕ приветствовали освобождение журналистов Асеева и Галазюка
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Представитель ОБСЕ по свободе СМИ приветствовал освобождение журналистов Асеева и Галазюка.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение 29 декабря украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, которые удерживались в плену боевиков в Донецке.

Об этом Дезир написал на своей странице в Twitter.

"Я приветствую и с облегчением отмечаю, что Станислав Асеев и Олег Галазюк, оба автора "Радио свобода" в Украине, были освобождены из длительного незаконного заключения в Донецке в результате обмена удерживаемыми лицами", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Ранее Дезир неоднократно выступал с призывом к освобождению Станислава Асеева и Олега Галазюка, незаконно удерживаемых боевиками российских оккупационных войск в Донецке.

Обмен пленными: В ОБСЕ надеются увидеть больше "крайне необходимых позитивных шагов"

Как сообщалось ранее, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину из ОРДЛО были возвращены 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека, но 14 человек отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Офис Президента Украины обнародовал список заявленных украинцев. В их числе - Асеев Станислав Владимирович, украинский писатель, журналист и блогер, член PEN Ukraine. Он был захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года и обвинен боевиками в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Асеева в бывшем музее "Изоляция", превращенном в тюрьму, позднее он был переведен в другую тюрьму. По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года боевики заявили, что "приговорили" Асеева к 15 годам заключения.

Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе

Также был освобожден блогер Галазюк Олег Дмитриевич. Он проживал в оккупированном г.Торез Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. Находился в плену боевиков с августа 2017 года.

Оба задержанных - Асеев и Галазюк были авторами колонок для "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и сообщали о жизни в оккупации.

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ОБСЕ, Арлем Дезир, Станислав Асеев, Олег Галазюк.
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