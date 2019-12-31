В ГФС тестируют новый онлайн-сервис

Новости Украины:Налоговая служба Украины начинает тестирование нового онлайн-сервиса.

Государственная налоговая служба Украины запустила новый бесплатный сервис в тестовом режиме.

Как сообщает "Урядовый портал", программный регистратор расчетных операций (РРО) "пРРОсто" позволит пользователям формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать изменения, просматривать данные и другое. Отмечается, что РРО не является эксклюзивным и имеет открытый интерфейс, который позволит разработчикам предлагать предпринимателям и использовать для собственных нужд альтернативные разработки.

К тестированию нового программного РРО приглашаются все желающие. Регистрация начнется с 1 января на сайте сервиса (prrosto.kmu.gov.ua) и продлится до 9 января.

"Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования", - заявляют в налоговой.