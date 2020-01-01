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У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
08:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Форма древнееврейского имени Илия, что в переводе означает "Сила Божья".

Илья — очень хозяйственный человек. С детства он приучается оказывать помощь отцу и матери во всех домашних делах и овладевает самыми разными навыками. Илья может участвовать в строительных работах на дачном участке, заниматься разведением кур и кроликов, выращивать урожай в саду и на огороде, ремонтировать бытовую технику. С Ильёй не будет особых проблем, если следить за кругом его знакомых, так как Илья не очень разборчив в выборе друзей и легко поддается дурному влиянию.

Обладает острым умом. В характере у Ильи преобладают материнские черты. В споре вспыльчив, но быстро берет себя в руки и готов взять вину на себя. По профессии Илья может быть врачом, учителем, следователем, слесарем.

К созданию семьи Илья подходит обстоятельно и по-хозяйски. Не женится до тех пор, пока не будет уверен, что будет способен своим заработком обеспечить семью. Очень любит детей. При всей своей привязанности к семье и дому любит путешествовать.

Поздравления

Сегодня поздравления

Мои тебе, Илья,

Желаю, чтоб счастливой

Жизнь была твоя.

 

Святое тебе имя

С рождения дано,

Божественную силу

В себе несет оно.

 

Желаю, чтобы крепок был

Всегда душой и телом,

Победой завершалось,

Чтоб любое дело.

 

Идут с тобой по жизни

Пусть верные друзья,

Успеха и признания

Тебе желаю я.

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

 

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

 

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

Любят все тебя друзья,

Ты не сомневайся

И всегда таким, Илья,

Классным оставайся.

 

Пусть удача неотступно

По пятам шагает.

Пусть на все твои идеи

Сил и средств хватает.

 

В жизни личной будет пусть

Всё всегда в ажуре.

Пусть здоровый будет дух

В сердце и фигуре.

Илья, Илья, Илюшенька!

Желаю тебе, душенька,

Побольше счастья и душевного тепла,

Не зря ведь тебя мама в этот день родила.

Чтоб был ты весел и смешон

И не был ты, как корнишон.

Здоровым также оставайся,

Всегда люби и улыбайся.

Примером будь для всех вот нас

Сегодня, завтра и сейчас.

В этот день мы тебя поздравляем.

Ведь сегодня твой праздник, Илья.

Все удачи тебе мы желаем,

Доброй будет к тебе пусть судьба.

 

В жизни пусть твоей будет все ладно:

И работа, и дом, и семья.

Пусть любовь будет долгой, счастливой,

Будет все хорошо у тебя.

 

Пусть исполнится все, что задумал,

Пусть весь мир улыбнется те6е.

Птицу счастья желаем чтоб встретил,

Наяву встретил чтоб, не во сне.

Прими же поздравления, Илья,

Будь в этот день веселым и беспечным,

Пусть окружают добрые друзья,

И счастье в жизни длится бесконечно.

 

Пусть смех с удачей ходят по пятам,

Во всех делах тебя сопровождают,

Ты не грусти, Илья, по пустякам,

Тебя любовь и радость окружают!

Счастья, радости, удачи

Пожелаю тебе я,

Будь успешным в своем деле,

Несравненный наш Илья.

 

Пусть вершины покорятся

И горит азартом глаз,

А проблемы, как орешки,

Разлетаются на раз.

Похвалю тебя сегодня

Я талантов не тая.

Поздравляю, парень классный,

Самый лучший ты, Илья.

 

Пожелаю только счастья,

Пусть минуют беды дом.

Смех друзей и говор близких

Пусть всегда звучат лишь в нем.

 

В жизни личной — чувств глубоких

И побед больших в труде.

Путь твой будет пусть широким,

Пусть во всем везет тебе.

Ты от всей души, Илюша,

Поздравления послушай:

Долгих лет, любви, добра,

Денег больше, чем вчера!

 

Счастья полные карманы

И удачи постоянной,

Крепкой дружбы, мощных сил,

И чтоб ты успешным был!

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Илья — божественное имя,

Пускай оно тебя хранит.

В День твоего Рожденья, милый

Пусть Ангел в небе воспарит.

 

Тебя поздравить мы спешили

И счастья море пожелать.

Чтоб жизнь, как бы не торопилась,

Тебе могла все отдавать.

 

Друзей тебе желаем добрых,

И чтоб враги были слабы,

В семье чтоб было все прекрасно,

Чтоб собирал цветы судьбы.

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