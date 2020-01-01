У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Илья — очень хозяйственный человек. С детства он приучается оказывать помощь отцу и матери во всех домашних делах и овладевает самыми разными навыками. Илья может участвовать в строительных работах на дачном участке, заниматься разведением кур и кроликов, выращивать урожай в саду и на огороде, ремонтировать бытовую технику. С Ильёй не будет особых проблем, если следить за кругом его знакомых, так как Илья не очень разборчив в выборе друзей и легко поддается дурному влиянию.
Обладает острым умом. В характере у Ильи преобладают материнские черты. В споре вспыльчив, но быстро берет себя в руки и готов взять вину на себя. По профессии Илья может быть врачом, учителем, следователем, слесарем.
К созданию семьи Илья подходит обстоятельно и по-хозяйски. Не женится до тех пор, пока не будет уверен, что будет способен своим заработком обеспечить семью. Очень любит детей. При всей своей привязанности к семье и дому любит путешествовать.
Поздравления
Сегодня поздравления
Мои тебе, Илья,
Желаю, чтоб счастливой
Жизнь была твоя.
Святое тебе имя
С рождения дано,
Божественную силу
В себе несет оно.
Желаю, чтобы крепок был
Всегда душой и телом,
Победой завершалось,
Чтоб любое дело.
Идут с тобой по жизни
Пусть верные друзья,
Успеха и признания
Тебе желаю я.
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
Любят все тебя друзья,
Ты не сомневайся
И всегда таким, Илья,
Классным оставайся.
Пусть удача неотступно
По пятам шагает.
Пусть на все твои идеи
Сил и средств хватает.
В жизни личной будет пусть
Всё всегда в ажуре.
Пусть здоровый будет дух
В сердце и фигуре.
Илья, Илья, Илюшенька!
Желаю тебе, душенька,
Побольше счастья и душевного тепла,
Не зря ведь тебя мама в этот день родила.
Чтоб был ты весел и смешон
И не был ты, как корнишон.
Здоровым также оставайся,
Всегда люби и улыбайся.
Примером будь для всех вот нас
Сегодня, завтра и сейчас.
В этот день мы тебя поздравляем.
Ведь сегодня твой праздник, Илья.
Все удачи тебе мы желаем,
Доброй будет к тебе пусть судьба.
В жизни пусть твоей будет все ладно:
И работа, и дом, и семья.
Пусть любовь будет долгой, счастливой,
Будет все хорошо у тебя.
Пусть исполнится все, что задумал,
Пусть весь мир улыбнется те6е.
Птицу счастья желаем чтоб встретил,
Наяву встретил чтоб, не во сне.
Прими же поздравления, Илья,
Будь в этот день веселым и беспечным,
Пусть окружают добрые друзья,
И счастье в жизни длится бесконечно.
Пусть смех с удачей ходят по пятам,
Во всех делах тебя сопровождают,
Ты не грусти, Илья, по пустякам,
Тебя любовь и радость окружают!
Счастья, радости, удачи
Пожелаю тебе я,
Будь успешным в своем деле,
Несравненный наш Илья.
Пусть вершины покорятся
И горит азартом глаз,
А проблемы, как орешки,
Разлетаются на раз.
Похвалю тебя сегодня
Я талантов не тая.
Поздравляю, парень классный,
Самый лучший ты, Илья.
Пожелаю только счастья,
Пусть минуют беды дом.
Смех друзей и говор близких
Пусть всегда звучат лишь в нем.
В жизни личной — чувств глубоких
И побед больших в труде.
Путь твой будет пусть широким,
Пусть во всем везет тебе.
Ты от всей души, Илюша,
Поздравления послушай:
Долгих лет, любви, добра,
Денег больше, чем вчера!
Счастья полные карманы
И удачи постоянной,
Крепкой дружбы, мощных сил,
И чтоб ты успешным был!
Илья — божественное имя,
Пускай оно тебя хранит.
В День твоего Рожденья, милый
Пусть Ангел в небе воспарит.
Тебя поздравить мы спешили
И счастья море пожелать.
Чтоб жизнь, как бы не торопилась,
Тебе могла все отдавать.
Друзей тебе желаем добрых,
И чтоб враги были слабы,
В семье чтоб было все прекрасно,
Чтоб собирал цветы судьбы.